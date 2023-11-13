Ankara'da tedavi gördüğü hastanede vefat eden askerin cenazesi Manisa'da defnedildi

Ankara Şehir Hastanesinde kemik iliği kanseri nedeniyle tedavi görürken yaşamını yitiren Uzman Çavuş Hüseyin Erbay'ın (36) cenazesi memleketi Manisa'da toprağa verildi.

Ankara Şehir Hastanesinde sabah düzenlenen törenin ardından Kula'nın Saraçlar Mahallesine gönderilen Erbay’ın naaşı baba ocağına helallik almak için getirildi.

Törenine Erbay’ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, Manisa İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Ali Rıza Gümüş, AK Parti İlçe Başkanı Eyüp Yavuz Aşkın, kurum temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Cenaze namazının ardından Erbay'ın naaşı, köy mezarlığına defnedildi.

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