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        Alaşehirli karı koca 40 yaşından sonra yüksekokullu oldu

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Müşerref Üründü ile 42 yaşındaki eşi Mete Üründü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kazandıkları Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.11.2023 - 14:23 Güncelleme: 14.11.2023 - 14:42
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        Alaşehirli karı koca 40 yaşından sonra yüksekokullu oldu
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde yaşayan 40 yaşındaki Müşerref Üründü ile 42 yaşındaki eşi Mete Üründü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı kazandıkları Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) Alaşehir Meslek Yüksekokulunda öğrenim görmeye başladı.

        Alaşehir'de esnaflık yapan Mete Üründü, MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulunda "Kooperatifçilik", 40 yaşındaki eşi Müşerref Üründü "Bağcılık" programına kaydoldu.

        Derslere giren çift, okumanın yaşı olmadığını gösteriyor.

        Mete Üründü gazetecilere yaptığı açıklamada 25 yıl önce liseyi bitirdiğini ve ilçede esnaflık yaptığını belirtti.

        Eşiyle yüksekokul okumak için karar aldıklarını dile getiren Üründü, "Okumanın yaşı yok. Okulda yaşamaya değecek bir ortamla karşılaşıyorsunuz." ifadesini kullandı.

        Müşerref Üründü de eşiyle üniversite öğrenimi görmenin hayalini kurduklarını aktararak şunları söyledi:

        "Eşim hem işini takip edebiliyor hem de birlikte okula gelebiliyoruz. Ben ev hanımıyım, eşim yazılım iş koluyla uğraşıyor. Biz aynı zamanda bağcıyız, bağımız var. Bağcılığı da teknik ve uygulamalı olarak öğrenip daha kaliteli ürün ve daha çok verim alabilmek için okumaya kara verdik."

        MCBÜ Alaşehir Meslek Yüksekokulu Yönetim ve Organizasyon Bölümü Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Nuray Cebeci ise Üründü çiftini takdir ettiklerini dile getirerek "Evli ve bir işleri olmasına rağmen, uyum sağlamaları hoşumuza gitti. Başaracaklarından da eminiz." dedi.

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