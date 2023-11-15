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        Kırkağaç'ta 542 gram esrar ele geçirildi

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 542 gram esrar ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 15.11.2023 - 11:08
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        Kırkağaç'ta 542 gram esrar ele geçirildi
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 542 gram esrar ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Manisa İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kırkağaç İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı bilgisi üzerine Ö.G'nin evine operasyon düzenledi.

        Evde yapılan aramada 542 gram esrar ile 5 gram kenevir tohumu bulundu.

        Ö.G'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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