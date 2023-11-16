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        Manisa Valisi Ünlü, Akhisar'da incelemelerde bulundu

        Manisa Valisi Enver Ünlü, Akhisar'da inşaatı devam eden yeni hükümet konağı binasını inceledi, bir şehit ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 13:25 Güncelleme: 16.11.2023 - 13:25
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        Manisa Valisi Ünlü, Akhisar'da incelemelerde bulundu
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        Manisa Valisi Enver Ünlü, Akhisar'da inşaatı devam eden yeni hükümet konağı binasını inceledi, bir şehit ailesini ziyaret etti.

        Akhisar programı kapsamında yeni hükümet konağına geçen Vali Ünlü, burada yetkililerden bilgi aldı.

        Gelecek yıl tamamlanması planlanan yeni hükümet konağında kaymakamlık, nüfus müdürlüğü, tapu müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü, vergi dairesi gibi kurumların tek çatı altında toplanacağı belirtildi.

        Vali Ünlü, daha sonra 1995 yılında Şırnak'ta bölücü terör örgütü mensupları ile girilen silahlı çatışmada şehit olan Halil Sami Dinçer'in ailesine ziyarette bulundu.

        Vali Ünlü'ye ziyaretleri sırasında Kaymakam Murat Kütük ve İlçe Belediye Başkanı Besim Dutlulu da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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