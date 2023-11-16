Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.

Dindarlı Mahallesi'nde H.A (50) yönetimindeki 20 AKT 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.A'ya (59) çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk tedavisinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.