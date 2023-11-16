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        Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:14 Güncelleme: 16.11.2023 - 16:14
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        Sarıgöl'de otomobilin çarptığı yaya yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde otomobilin çarptığı yaya, hastaneye kaldırıldı.

        Dindarlı Mahallesi'nde H.A (50) yönetimindeki 20 AKT 878 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Ü.A'ya (59) çarptı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince, Sarıgöl Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki ilk tedavisinin ardından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

        Yaralının hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

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