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        Akhisar'da geniş kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi yapıldı

        Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 16.11.2023 - 17:04
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        Akhisar'da geniş kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi yapıldı
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        Akhisar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde kapsamlı güvenlik ve trafik denetimi gerçekleştirdi.

        Denetimler sırasında toplam 437 kişinin Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgulaması gerçekleştirildi, 218 araç sorgulandı, 74 araca ceza uygulandı, trafik güvenliğini tehlikeye atan 4 araç trafikten men edildi.

        Yapılan denetimlerde H.A.V., Ö.İ., ve E.K. isimli şahıslardan 3 kurusıkı tabanca ve bu silahlara ait mühimmat ele geçirildi.

        Denetim sırasında çeşitli suçlardan aranan Ş.T, N.K, M.A. ve E.B. yakalanarak cezaevine teslim edildi. Z.Ç., B.Y., G.T. ve Ş.M. isimli şahıslar hakkında ise çeşitli suçlardan dolayı tahkikat başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

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