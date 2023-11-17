Kula'daki peribacalarına çevre düzenlemesi yapılıyor

Manisa’daki Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkındaki peribacalarına çevre düzenlemesi projesi yapılıyor.

Bölgenin turizm potansiyelini harekete geçirmek ve cazibesini arttırmak için Doğa Koruma ve Milli Parklar 4. Bölge Müdürlüğü ve Kula Belediyesi tarafından başlatılan projede, peribacalarının bulunduğu alana yürüyüş yolları, seyir terasları, ahşap korkuluklar, dinlenme alanları, kafeterya, otopark, bilgilendirme panoları ve kamelyalar yapılacak.

Projenin sürdüğü bölgede incelemelerde bulunan Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun, AA muhabirine özellikle Ankara-İzmir yolunu kullananların uğradıkları Kula peribacalarının yılda 40 binin üzerinde ziyaretçiyi ağırladığını söyledi.

Peribacalarını daha cazip hale getirecek projenin 3 etaptan oluştuğunu aktaran Tosun, "Yerli ve yabancı misafirlerimiz ilçeyi gezmeye geliyor, misafirlerimizin doğa ile iç içe zaman geçirebilecekleri alanların oluşturulmasına gayret gösteriyoruz. Kula turizmine önemli katkı sağlayacak projeye destek veren herkese teşekkür ediyorum." dedi.