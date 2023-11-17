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        Kula'da yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara yakalandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde bir araçta yapılan aramada yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.11.2023 - 14:57 Güncelleme: 17.11.2023 - 15:01
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        Kula'da yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara yakalandı
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        Manisa'nın Kula ilçesinde bir araçta yapılan aramada yaklaşık 75 bin adet kaçak sigara ele geçirildi.

        Kula İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, ilçede sigara kaçakçılığı yapıldığı ihbarı üzerine bir araçta narkotik köpekle arama yaptı.

        Yaklaşık 75 bin kaçak sigaranın ele geçirildiği araçtaki U.M. hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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