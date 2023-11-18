Manisa'da düzenlenen oryantiring yarışlarında ilk gün tamamlandı Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Oryantiring 1. Kademe Yarışları'nda sporcular ilk gün etabında mücadele etti.

Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Oryantiring 1. Kademe Yarışları'nda sporcular ilk gün etabında mücadele etti.

Yarışlara 50'ye yakında ilden 1120 sporcu katıldı. İlk etabı 1300 rakımlı Demirci Dağı Sarıçayır ve Hışır mevkilerinde gerçekleştirilen yarışa katılan sporcular, sağanak ve sisin etkili olduğu 4 kilometrelik etapta hedeflere ulaşmaya çalıştı.

Demirci Kaymakamı Adem Kaya ve Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu da yarışların gerçekleştirildiği Demirci Dağı'nda sporcuları ve teknik ekibi ziyaret etti.

Kaya ve Çolakoğlu ile Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz, ilk gün etabında dereceye girenlere ödüllerini verdi.

Yarışlar yarın şehir merkezi etabıyla sürecek.