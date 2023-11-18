Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı

        Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'ye mevsimin ilk karı yağdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 23:22 Güncelleme: 18.11.2023 - 23:26
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'ya mevsimin ilk karı yağdı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın en yüksek rakımlı ilçesi Demirci'ye mevsimin ilk karı yağdı.

        Gün boyu etkili olan sağanak akşam saatlerinde ilçenin yüksek kesimlerinde kar yağışına dönüştü.

        İlçeye bağlı 1100 rakımlı Bardakçı Mahallesi'nde akşam saatlerinde kar yağışı etkili olurken, evler ve sokaklar beyaza büründü.

        Diğer yandan 1470 rakımlı Akçakertik, hışır mevkisi, büyük yayla ve Demirci Dağı'nda da kar yağışı ve tipi etkili oldu.

        Yetkililer, kar yağışı ve tipinin yarın da yüksek kesimlerde etkili olacağını belirtirken, vatandaşlardan dikkatli ve tedbirli olmalarını istedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        Bakan Fidan'dan açıklamalar
        İkinci gol geldi!
        İkinci gol geldi!
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Rus ailenin bavulundan bunlar çıktı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! 72 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm!
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        Avrupa'da Filistin'e destek gösterileri
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        "Gazze'yi hayatta tutmaya devam edeceğiz"
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Galatasaray'da Angelino krizi!
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Adana'da şoke eden görüntüler sonrası Valilik'ten açıklama
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Aşk dedikodusu cinayetle bitti!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Okan Buruk'un kare ası!
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Bin Ladin'in mektubu ABD'yi sarstı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin ziyareti Avrupa basınında
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Diş tedavisine gitmiş hayatını kaybetmişti! Flaş gelişme!
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Saç dökülmesinde ne zaman doktora gidilmeli? Hindistan cevizi yağı faydalı mı?
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Antisemitik içerikler başını yaktı!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi
        Merkez: Şirketler de bankalar da taş gibi

        Benzer Haberler

        Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        Manisa'da kahvehanede silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Soma'da maden işçileriyle bir araya geldi
        TÜRK-İŞ Genel Başkanı Atalay Soma'da maden işçileriyle bir araya geldi
        Manisa'da düzenlenen oryantiring yarışlarında ilk gün tamamlandı
        Manisa'da düzenlenen oryantiring yarışlarında ilk gün tamamlandı
        Akhisarspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
        Akhisarspor - Fatsa Belediyespor: 0-1
        Turgutlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
        Turgutlu'da sağanak, hayatı olumsuz etkiledi
        Manisa jandarması vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
        Manisa jandarması vatandaşları dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi