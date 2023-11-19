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        Manisa'da düzenlenen oryantiring yarışları sona erdi

        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Oryantiring 1. Kademe Yarışları, ilçe merkezi etabı ile tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 16:57 Güncelleme: 19.11.2023 - 17:07
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        Manisa'da düzenlenen oryantiring yarışları sona erdi
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        Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından Manisa'nın Demirci ilçesinde düzenlenen Oryantiring 1. Kademe Yarışları, ilçe merkezi etabı ile tamamlandı.

        Yaklaşık 3 kilometrelik etaba 50 ilden 1120 sporcu katıldı. Soğuk ve hafif kar yağışlı bir havada gerçekleştirilen yarışlarda sporcular ilçe merkezi parkurunu tamamladı.

        Program kapsamında Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi Konferans Salonu'nda ödül töreni düzenlendi.

        Yarışlarda dereceye giren sporculara ödül ve madalyaları Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Prof. Dr. Tekin Çolakoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Bilal Yılmaz tarafından verildi.

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