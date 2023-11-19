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        Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü

        Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 18:29 Güncelleme: 19.11.2023 - 18:38
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        Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü
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        Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

        Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

        1470 rakımlı Akçakertik Mevkisi'ndeki ormanlar, kar yağışı ile beyaza büründü.

        Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlere giderek fotoğraf çektirdi.

        Yetkililer, çiftçilerden zirai dona karşı tedbirli olmalarını istedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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        Galeri
        Galeri

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