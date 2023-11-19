Manisa'da kar yağışı dağları beyaza bürüdü

Manisa'da kar yağışı nedeniyle dağlar beyaza büründü.

Demirci ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

1470 rakımlı Akçakertik Mevkisi'ndeki ormanlar, kar yağışı ile beyaza büründü.

Vatandaşlar, kar yağışının etkili olduğu yerlere giderek fotoğraf çektirdi.

Yetkililer, çiftçilerden zirai dona karşı tedbirli olmalarını istedi.

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