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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu

        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti, AK Parti teşkilatı ile istişare toplantısına katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 15:53 Güncelleme: 20.11.2023 - 15:53
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        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Manisa'da ziyaretlerde bulundu
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        AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Manisa'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğünü ziyaret etti, AK Parti teşkilatı ile istişare toplantısına katıldı.

        Yenişehirlioğlu'nun basın ofisinden yapılan açıklamaya göre, hafta sonu bir dizi programa katılmak üzere şehre gelen Yenişehirlioğlu, Manisa İl Tarım ve Orman Müdürlüğünün yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

        İl Müdürü Metin Öztürk, müdürlüğün yürütmüş olduğu faaliyetler, gerçekleştirilen projeler, Manisa tarım ve hayvancılığının güncel durumu, üreticilere verilen desteklemeler ve yatırımlara yönelik bilgilendirmelerde bulundu.

        Yenişehirlioğlu da önce Manisa'ya sonra ülkeye değer katan bütün çalışmaları desteklediklerini belirterek, "Manisa'mızı istihdamın, kalkınmanın, tarımın, üretimin başkenti yapma yolunda çalışmalarımıza hız kesmeden devam edeceğiz." dedi.

        Daha sonra AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir başkanlığında Yunusemre Belediyesi İrfan Meclisi'nde düzenlenen istişare toplantısına katılan Yenişehirlioğlu, şunları kaydetti:

        "Türkiye Yüzyılı’nın inşasını üstlenen AK Parti, millete hizmet yolculuğunda 21 yılı geride bırakan, ati ile mazi arasında köprü olan bir partidir. AK Parti sadece Türkiye değil, dünyada da zaman ve zemin bulmuş bir gönül hareketidir. AK Parti, bir ekip hareketi ve bir gönül birlikteliği ile kurulmuş; meselelere çözüm odaklı, insani ve vicdani olarak yaklaşan bir anlayışın ürünüdür."

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