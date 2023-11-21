Üniversite öğrencileri, Kula-Salihli jeoparkında eğitim aldı

Manisa Celal Bayar Üniversitesi (MCBÜ) biyoloji bölümü 50 öğrenci, volkanik alanlarda hayat bulan bitki ve canlı çeşitliğinin ilk evrelerinin görüldüğü Kula volkanlarında incelemelerde bulundu.

Volkan konileri ve sönmüş lavlar arasında gezen öğrenciler, sahadaki bitkiler ve canlılar ile ilgili MCBÜ Biyoloji Bölüm Başkanı Pdf. Dr. Ersin Minareci’den bilgi aldı.

Prof. Dr. Minareci AA muhabirine, Kula volkanlarının ülkedeki genç volkanlar sınıfına girdiğini ve lavların kapladıkları alan bakamından hem geniş hem de yakın tarihli olmasının biyoloji açısından önemli olduğunu belirtti.

Türkiye'nin UNESCO tarafından kabul edilen ilk ve tek jeoparkını öğrencilerin görmesini istediklerini dile getiren Minareci, "Burası bitki gelişiminin ilk safhalarının görüldüğü ender yerlerden birisi olduğu için öğrencilerimiz açısından son derece faydalı oldu. Türkiye’deki pek çok meraklının da gelip görmesi taraftarıyız. Son derece güzel bir yer olmuş, güzel bir yürüyüş parkuruna sahip. Öğrencilerimizi getirmeye devam edeceğiz." ifadesine yer verdi.

Öğrenciler eğitimin ardından Yunus Emre ve Tapduk Emre türbeleri, tarihi Kula konakları ve Salihli Sart harabelerini de gezdi.