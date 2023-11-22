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        ÇEKÜL, Kula'da uzmanlara eğitim verdi

        Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Manisa'nın Kula ilçesine, uzmanlara yönelik eğitim gezisi düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 13:18 Güncelleme: 22.11.2023 - 13:31
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        ÇEKÜL, Kula'da uzmanlara eğitim verdi
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        Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı (ÇEKÜL), Manisa'nın Kula ilçesine, uzmanlara yönelik eğitim gezisi düzenledi.

        Eğitim gezisine, Tarihi Kentler Birliğine üye belediyelerde ve koruma kurullarında çalışan 13 teknik uzman katıldı.

        Kula Belediyesi ile Jeopark Belediyeler Birliği yetkilileri, Kula-Salihli Jeoparkı'nın UNESCO Global Jeopark Ağı'na dahil olma süreci hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

        Eğitime katılanlar, Kula-Salihli UNESCO Global Jeoparkı'nın yanı sıra tarihi Kula evleri ile ilçedeki diğer tarihi yapıları inceledi.

        Eğitim gezisinin sonunda katılımcılara sertifika verildi.

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