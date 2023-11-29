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        Manisa'da tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde atık taşıyan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.11.2023 - 22:30 Güncelleme: 29.11.2023 - 22:35
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        Manisa'da tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı
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        Manisa’nın Salihli ilçesinde atık taşıyan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

        İzmir-Ankara kara yolu Demirci kavşağında N.B. idaresindeki 07 BHV 383 plakalı tırın kontrolden çıkması sonucu dorse bölümü orta refüje devrildi.

        Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

        Dorseden yola dökülen atık malzemenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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