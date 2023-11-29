Manisa'da tırın dorsesinin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde atık taşıyan tırın dorsesinin devrilmesi sonucu 1 kişi yaralandı.

İzmir-Ankara kara yolu Demirci kavşağında N.B. idaresindeki 07 BHV 383 plakalı tırın kontrolden çıkması sonucu dorse bölümü orta refüje devrildi.

Kazada hafif şekilde yaralanan sürücü hastaneye kaldırıldı.

Dorseden yola dökülen atık malzemenin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

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