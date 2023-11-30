Manisa'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

Dadağlı Mahallesi'nde M.T'nin kullandığı 45 AKS 330 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

Sürücü ile kamyonette bulunan M.G, V.Ö, F.Ş ve A.K. yaralandı.

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

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