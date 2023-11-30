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        Manisa'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı

        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 11:04 Güncelleme: 30.11.2023 - 11:24
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        Manisa'da devrilen kamyonetteki 5 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde bir kamyonetin üzüm bağına devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

        Dadağlı Mahallesi'nde M.T'nin kullandığı 45 AKS 330 plakalı kamyonet, kontrolden çıkarak yol kenarındaki üzüm bağına devrildi.

        Sürücü ile kamyonette bulunan M.G, V.Ö, F.Ş ve A.K. yaralandı.

        Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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