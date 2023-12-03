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        Futbol: Trendyol 1. Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2023 - 15:57 Güncelleme: 03.12.2023 - 15:57
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        Futbol: Trendyol 1. Lig
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        Stat:MüminÖzkasap

        Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

        Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Domgjonas, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 82 Oğuz Gürbalak), Burak Altıparmak, Topalli (Dk. 66 Tabla), Kerim Frei (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Diallo (Dk. 90+4 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 90+3 Muhammed Enes Kiprit)

        Altay: Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 84 Caner Baycan) İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Ali Kızılkuyu (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Deniz Kadah (Dk. 84 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Paixao

        Goller: Dk. 12 Sandro Lima (penaltıdan), Dk. 78 Ayberk Karapo, Dk. 90+2 Tabla (Manisa FK)

        Kırmızı kart: Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)

        Sarı kartlar: Dk. 10 İbrahim Öztürk, Dk. 11 Eren Karataş, Dk. 59 Özgür Özkaya, Dk. 64 Deniz Kadah (Altay), Dk. 21 Tugay Kacar, Dk. 71 Domgjonas (Manisa FK)

        MANİSA

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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