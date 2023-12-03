Stat:MüminÖzkasap

Hakemler: Gürcan Hasova, Ömer Lütfü Aydın, Kadir Beyaz

Manisa FK: Muhammed Alperen Uysal, Ayberk Karapo, Graovac, Domgjonas, Oğuzhan Berber, Tugay Kacar (Dk. 82 Oğuz Gürbalak), Burak Altıparmak, Topalli (Dk. 66 Tabla), Kerim Frei (Dk. 82 Bekir Karadeniz), Diallo (Dk. 90+4 Doğukan Emeksiz), Sandro Lima (Dk. 90+3 Muhammed Enes Kiprit)

Altay: Eren Karataş, Tolga Ünlü (Dk. 84 Caner Baycan) İbrahim Öztürk, Sefa Özdemir, Özgür Özkaya, Ceyhun Gülselam (Dk. 84 Murat Berkan Demir), Zeki Yıldırım, Ali Kızılkuyu (Dk. 73 Mehmet Gündüz), Deniz Kadah (Dk. 84 Murat Uluç), Salih Sarıkaya, Paixao

Goller: Dk. 12 Sandro Lima (penaltıdan), Dk. 78 Ayberk Karapo, Dk. 90+2 Tabla (Manisa FK)

Kırmızı kart: Dk. 90+1 Murat Berkan Demir (Altay)

Sarı kartlar: Dk. 10 İbrahim Öztürk, Dk. 11 Eren Karataş, Dk. 59 Özgür Özkaya, Dk. 64 Deniz Kadah (Altay), Dk. 21 Tugay Kacar, Dk. 71 Domgjonas (Manisa FK)

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