AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Manisa'da lise öğrencileriyle bir araya geldi

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, Yunusemre ilçesindeki Şehit Fatih Kalu Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen "Zirvedekiler Buluşması" başlıklı söyleşiye katıldı.

Yenişehirlioğlu, lisenin konferans salonunda düzenlenen söyleşide öğrencilere, sürekli kendilerini geliştirmelerini tavsiye etti.

İnsan ömrünün aslında çok kısa olduğunu da aktaran Yenişehirlioğlu, "Bu kısa anı boşa geçirmemek gerekiyor. Aldığınız eğitim, değerler manzumesi sizi ihya etmiyor. Merhametli, muhabbetli, şefkatli bir insan haline dönüştürmüyorsa o zaman eğitimin hiçbir manası yok." dedi.

İçinde merhamet, sevgi, muhabbet, şefkat olmayan eğitimin insanlara kötü şeyler de yaptırabildiğine işaret eden Yenişehiroğlu, şöyle konuştu:

"Eğitim sizi bir bombaya da dönüştürebilir. Siyonist felsefe, bunu öğretmiyor mu evlatlarına? 'Sen dünyadaki en kutsal kişisin, dünyanın efendisi sensin. Yaratılmış olan bütün canlılar, senin kölendir, onların canı ve malı sana helaldir. Irzına geçebilirsin, öldürebilirsin, onlar senin kurbanlık koyunlarındır' diye yetiştirmiyor mu Siyonist felsefenin İsrail'deki evlatları? Bu da bir eğitim ama dünyaya acı ve ıstırap veren, çile çektiren, mazlumun gözyaşını akıtan, masumun kanın dökülmesine neden olan bir inanç ve eğitim modeli. Annesinden babasından, okulundan toplumundan devletinde bunu görüyor ama biz, haddizatında merhamet toplumuyuz. "

İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, söyleşinin anısına Yenişehirlioğlu'na "Türkiye Yüzyılı" temalı plaket takdim etti.

Öğrencilerle hatıra fotoğrafı da çektiren Yenişehirlioğlu, daha sonra Şehzadeler Belediyesi Mehmet Akif Ersoy Gençlik Merkezi ile İlhan Varank Kütüphanesi'ni ziyaret etti.