Kula'da Engelliler Günü kutlandı

Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden programda 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Ortaç, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

Ortaç, merkezlerine destek olan firmalara da teşekkür etti.

Programda, rehabilitasyon merkezi öğrencileri, gösteriler sundu.