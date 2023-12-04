Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Kula'da Engelliler Günü kutlandı

        Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:02 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kula'da Engelliler Günü kutlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Kula ilçesinde Engelliler Günü, düzenlenen etkinlikle kutlandı.

        Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında Yunus Emre Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.

        Yunus Emre Kültür Merkezi'nde devam eden programda 80. Yıl Engelsiz Yaşam Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürü Mehmet Ortaç, günün anlam ve önemini belirtir konuşmayı yaptı.

        Ortaç, merkezlerine destek olan firmalara da teşekkür etti.

        Programda, rehabilitasyon merkezi öğrencileri, gösteriler sundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        Depremin verdiği hasar ortaya çıktı!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        İfadesinin alınıp alınmadığı merak ediliyordu! İşte Nur Erkasap’ın ifadesi!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Bellingham'dan Arda'ya: O bir fenomen!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Naci Görür'den 5.1'lik Marmara Depremi açıklaması!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Gemlik'te 5.1 büyüklüğünde deprem!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        Marmara'yı korkutan 5.1'in tüm ayrıntılarını İTÜ'lü Jeolog Prof. Dr. Okan Tüysüz anlattı!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Van Gölü çekilince ortaya çıktı... Koruma altına alındı
        Çanakkale ve Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu!
        Çanakkale ve Bodrum'u şiddetli sağanak vurdu!
        Avrupa kara teslim oldu
        Avrupa kara teslim oldu
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Yatış yönü cinsiyetini gösteriyor... 3 bin 200 yıllık!
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Venezuela'da ihtilaflı bölge için referandum
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Bir şarkıcı paramı çaldı"
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        "Beşiktaş değişim istiyor ama..."
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Altı kez kalp krizi geçirdi
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Otomotivde 1 milyon aşıldı
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Aralık ayı kira zam tavanı belli oldu
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        Kasım ayı enflasyonu açıklandı
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?
        İkinci elde en çok hangi modeller tercih ediliyor?

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Manisa'da lise öğrencileriyle bir araya geldi
        AK Parti'li Yenişehirlioğlu, Manisa'da lise öğrencileriyle bir araya geldi
        Turgutluspor kaldığı yerden
        Turgutluspor kaldığı yerden
        Somaspor rahatladı
        Somaspor rahatladı
        Manisa FK'nın yüzü güldü
        Manisa FK'nın yüzü güldü
        Somalı madenciler arama kurtarma görevleri için hazır
        Somalı madenciler arama kurtarma görevleri için hazır
        Turgutluspor - Pazarspor: 2-0
        Turgutluspor - Pazarspor: 2-0