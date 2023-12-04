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        Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin yeni başkanı Ferhat Şen, göreve başladı

        TARİŞ Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ferhat Şen, görevine başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 15:45 Güncelleme: 04.12.2023 - 15:45
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        Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinin yeni başkanı Ferhat Şen, göreve başladı
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        TARİŞ Alaşehir Üzüm Tarım Satış Kooperatifinde yönetim kurulu başkanlığına seçilen Ferhat Şen, görevine başladı.

        Alaşehir Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda yapılan devir teslim töreninde Kooperatif Müdürü Yılmaz Yıldırım yeni başkan Ferhat Şen'e çiçek verdi.

        Ferhat Şen, yaptığı konuşmada, beklentilerin farkında olduğunu belirterek, yeni dönemin kooperatif ortaklarına hayırlı olmasını diledi.

        Ferhat Şen, Tariş Entegre Tesisleri'nde 1 Aralık'ta düzenlenen genel kurulda, başkanlığa getirilmişti.

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