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        Manisa'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e gönderdi

        Manisa'nın Demirci ilçesindeki 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, aralarında topladıkları 5 bin 850 lirayı, "Özgür Filistin'in yanındayız" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının banka hesabına yatırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 16:03 Güncelleme: 04.12.2023 - 16:21
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        Manisa'da ilkokul öğrencileri harçlıklarını Filistin'e gönderdi
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        Manisa'nın Demirci ilçesindeki 75. Yıl Alime Paşa İlkokulu öğrencileri, aralarında topladıkları 5 bin 850 lirayı, "Özgür Filistin'in yanındayız" kampanyası kapsamında Türkiye Diyanet Vakfının banka hesabına yatırdı.

        75. Yıl Alime Paşa İlkokulu Müdürü Necdet Kavak, AA muhabirine, öğrencilerin talebiyle Filistin için yardım kampanyası başlattıklarını belirtti.

        Öğrencilerine ve ailelerine teşekkür eden Kavak, "Değerler eğitimi kapsamında yaptığımız bu çalışma ile yardımlaşma bilincini de öğrencilerimizde oluşturmaya gayret ediyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Merve Ünlü ise Filistinliler için büyük üzüntü duyduklarını belirterek, "Onlar için her zaman dua ediyoruz. Harçlıklarımızı göndererek yanlarında olduğumuzu bilmelerini istedik." diye konuştu.

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