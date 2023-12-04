Soma'da maden şehitleri anıldı

Manisa'nın Soma ilçesinde, 4 Aralık Madenciler Günü dolayısıyla Maden Şehitliğinde anma düzenlendi.

Soma Belediye Başkanı Ali Tulup ve madenci sendikalarının temsilcileri şehitlikte mezarlara karanfil bıraktı, dua etti.

Tulup, ilçede 13 Mayıs 2014'te yaşanan maden faciasında 301 kişinin şehit olduğunu ifade ederek, "Madencilik sektörü dünyanın en zor mesleği. Binlerce metre yerin altına girip ekmek parası kazanmak için çalışan bütün madenci kardeşlerimizin gününü kutluyorum. Emeğin, alın terinin ve helal paranın kazanıldığı bu sektörde temennimiz böyle kazaların bir daha yaşanmamasıdır. İş güvenliği ile ilgili yapılan çalışmaların devam ettiğini bizzat takip ediyoruz." diye konuştu.