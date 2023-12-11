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        Manisa'da öldürülen iki kardeş toprağa verildi

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi, toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.12.2023 - 17:05 Güncelleme: 11.12.2023 - 17:05
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        Manisa'da öldürülen iki kardeş toprağa verildi
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde eşi tarafından öldürülen kadın ile kardeşi, toprağa verildi.

        Yakınları tarafından morgdan teslim alınan Tülin Turantekin ile kardeşi Bülent Eslik'in cenazeleri, Hatuniye Camisi'ne getirildi.

        Cenazeler, kılınan namazın ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedildi.

        Eşi Tülin Turantekin ile kayınbiraderi Bülent Eslik'i tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Alaaddin Turantekin'in cenazesi de Yusuf Sedat Altıntaş Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.

        - Olay

        Yunusemre ilçesine bağlı Büyüksümbüller Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam, bir cipin yanında 3 kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirmişti.

        Olay yerine gelen ekipler, cipin yanında sigortacı Alaaddin Turantekin, eşi Tülin Turantekin ile kayınbiraderi Bülent Eslik'in cenazelerini bulmuştu.

        Ekiplerin yaptığı incelemede Alaaddin Turantekin'in, eşini ve kayınbiraderini tabancayla öldürdükten sonra intihar ettiği belirlenmişti.

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