Manisa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1'i çocuk 8 kişi yaralandı

Manisa'nın Selendi ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1'i çocuk 8 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Selendi-Simav kara yolunun 16. kilometresinde, Mustafa Ö'nün kullandığı 45 ARM 745 plakalı otomobil ile Ahmet G. yönetimindeki 27 YD 090 plakalı otomobil çarpıştı.

Ahmet G'nin kullandığı otomobil çarpışmanın etkisiyle yoldan şarampole devrildi.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Araçlarda bulunan sürücüler Mustafa Ö. (53), Ahmet G. (23) ile yolcular Mehmet B. (28), Burhan K. (21), Hüseyin S. (46), Ethem D. (45), Nesrin A. (24) ve İsmail Poyraz C. (4) yaralandı.

Olay yerinde yapılan müdahalenin ardından yaralılar Selendi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Mustafa Ö, Burhan K, ve Mehmet B. yapılan müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.