Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2021'den bu yana süren çalışmaların sonunda evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2023 - 16:42 Güncelleme: 19.12.2023 - 16:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de evlere doğal gaz verilmeye başlandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, 2021'den bu yana süren çalışmaların sonunda evlere doğal gaz verilmeye başlandı.

        Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk ile AK Parti İlçe Başkanı Nurullah Akgün, bugün doğal gaz kullanmaya başlayan İsmail Sönmez'in evine misafir oldu.

        Selami Selçuk, burada yaptığı konuşmada, ilçeyi doğal gaz ile buluşturmak üzere çalışmaların 2021 yılının mayıs ayında başladığını hatırlattı.

        Demirci'yi doğal gaz ile buluşturmak için büyük çaba sarf edildiğini ve abonelik işlemleri tamamlayan 42 hanenin bugün doğal gazla buluştuğunu aktaran Selçuk, "Biz siyaseten üzerimize düşeni yaptık hükümetimiz de hiçbir ricamızı kırmadı. Bazı talihsizlikler yaşamamıza rağmen bu bir başlangıç. Artık bugünden itibaren Demirci'miz doğal gazın konforundan en iyi şekilde faydalanacak." ifadelerini kullandı.

        İlçedeki 600 haneye doğal gaz verilebilecek durumda olduğunu aktaran Selçuk, iki yıl içinde Demirci'nin tamamına doğal gaz ulaştırılacağını söyledi.

        AK Parti Demirci İlçe Başkanı Nurullah Akgün de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümete teşekkür etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Türkiye'den 119 üniversite dünyanın en iyi 3 bin üniversitesi arasına girdi
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Trafik kazasında 2 THY pilotu öldü!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        Zaha ve Sanchez derbiye!
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        MB'nin yılın son faiz kararı ne olur?
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        İsmail Kartal'dan flaş karar!
        Hayatını kaybetti
        Hayatını kaybetti
        Cani kocadan hain plan!
        Cani kocadan hain plan!
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        Alanyaspor maçı 11'inde 2 sürpriz
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İstanbul'daki en eski dini yapı!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        İki kardeşin hayaliydi... Teras, garaj oldu!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        Türkiye'ye gelen trende ele geçirildi! 33 tane!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        İstanbul'da dehşet! Hamile öğretmeni darp etti!
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Beşiktaş'ın pırlantaları! İşte o gençler...
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Yeni gelişme! Esrarengiz olayda sır perdesi aralanıyor!
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dikkat! Organ yetmezliğine yol açabiliyor
        Dzeko'da sorun yok
        Dzeko'da sorun yok
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        Kandilli Rasathanesi Müdürü Prof. Dr. Özener'den Marmara açıklaması!
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        "AB'nin Türkiye’nin konumunu iyi değerlendirmesi lazım"
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Bebek ölümünde korkunç rapor! 2.5 aylık Yusuf'un kanında metamfetamin!
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz
        Konut fiyat artışında 4 yıldır dünya birincisiyiz

        Benzer Haberler

        Akhisar'da üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
        Akhisar'da üzerinde uyuşturucu ve tabanca bulunan kişi gözaltına alındı
        Alaşehir'de anasınıfı öğrencilerinden meyve işletmesine ziyaret
        Alaşehir'de anasınıfı öğrencilerinden meyve işletmesine ziyaret
        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Manisa'da otomobil, kamyonete çarptı; 1 ölü, 3 yaralı
        Manisa'da hırsızlık şüphelisi girdiği evde suçüstü yakalandı
        Manisa'da hırsızlık şüphelisi girdiği evde suçüstü yakalandı
        Somaspor zorlu virajda
        Somaspor zorlu virajda
        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...
        Manisa'da kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaral...