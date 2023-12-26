Manisa'da şehit askerleri anma yürüyüşü düzenlendi Manisa'nın Demirci ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Manisa'nın Demirci ilçesinde, Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit Harekatı operasyonunda şehit olan 12 asker için yürüyüş gerçekleştirildi.

Secaattin Mahallesi'ndeki Çereşe Meydanı'nda bir araya gelen vatandaşlara Demirci Belediyesi tarafından Türk bayrakları dağıtıldı. "Şehitler ölmez, vatan bölünmez" sloganı atan grup, Bahçeler Mahallesi'ndeki Atatürk Anıtı'na kadar yürüdü.

Anıt önünde İlçe Müftülük Vaizi Ömer Faruk Ekici tarafından şehitler için dua okundu.

Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından sona erdi.

Demirci'deki taraftar grupları tarafından organize edilen "Şehitlerimiz için yürüyoruz" etkinliğine Kaymakam Adem Kaya, Belediye Başkanı Selami Selçuk, protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.