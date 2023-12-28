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        Alaşehir'de kadın muhtar adaylarına destek buluşması

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın muhtar adaylarına destek olmak amacıyla "Ege Kadın Buluşması" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 09:11 Güncelleme: 28.12.2023 - 09:50
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        Alaşehir'de kadın muhtar adaylarına destek buluşması
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde kadın muhtar adaylarına destek olmak amacıyla "Ege Kadın Buluşması" düzenlendi.

        Toplantıda konuşan Ege Kadın Buluşması İzmir Sekreteri Şengül Baysak, Türkiye'de 50 bin 498 muhtarın sadece bin 134'ünün kadın olduğunu, hedeflerinin yüzde 2 olan kadın muhtar oranını yüzde 10'a çıkarmak olduğunu söyledi.

        Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu da 87 mahallesi bulunan ilçede henüz kadın muhtar bulunmadığını, aday olan 10 kadın muhtara destek verdiklerini, kadınların siyasette daha aktif olması gerektiğini düşündüklerini belirtti.

        Toplantıda kadın muhtar adaylarına eğitim verildi.

        Galeri
        Galeri

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