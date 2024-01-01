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        Demirci'de domuzun saldırdığı çoban yaralandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde, ormanlık arazide domuzun saldırdığı çoban yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.01.2024 - 19:22 Güncelleme: 01.01.2024 - 19:22
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        Demirci'de domuzun saldırdığı çoban yaralandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde, ormanlık arazide domuzun saldırdığı çoban yaralandı.

        Kargınışıklar Mahallesi dere yatağı mevkiinde koyunlarını otlatan İdris Çelik (45) yamaçtan gelen domuzun saldırısına uğradı.

        Bacağından yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Çelik, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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