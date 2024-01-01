Demirci'de domuzun saldırdığı çoban yaralandı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, ormanlık arazide domuzun saldırdığı çoban yaralandı.

Kargınışıklar Mahallesi dere yatağı mevkiinde koyunlarını otlatan İdris Çelik (45) yamaçtan gelen domuzun saldırısına uğradı.

Bacağından yaralanan Çelik, ihbar üzerine gelen ambulansla Demirci Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çelik, ilk müdahalenin ardından Salihli Devlet Hastanesine sevk edildi.

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