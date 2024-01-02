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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı

        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 11:02 Güncelleme: 02.01.2024 - 11:02
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        Manisa'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı
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        Manisa'nın Alaşehir ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Alaşehir-Salihli kara yolunda Alaşehir yönüne giden Ş.Y. (55) yönetimindeki 45 ZU 761 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen F.A. (35) yönetimindeki 45 ZA 009 plakalı otomobil, İmam Hatip Lisesi Kavşağı'nda çarpıştı.

        Kazada sürücüler ile otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince çevredeki hastanelere kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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