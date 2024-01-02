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        Manisa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aziz Akay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 20:30 Güncelleme: 02.01.2024 - 20:30
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        Manisa'da yakalanan cinayet zanlısı tutuklandı
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde tüfekle ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Aziz Akay'ı öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan E.A. tutuklandı.

        Alınan bilgiye göre, Akay'ın Poyrazdamları Mahallesi'nde tüfekle vurulması olayını araştıran jandarma ekipleri, şüphelinin E.A. (31) olduğunu belirledi.

        Gözaltına alınan E.A, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

        Öte yandan, şüphelinin ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmediği öne sürüldü.

        - Olay

        Salihli ilçesinde 1 Ocak'ta yol kenarında tüfekle vurulmuş halde bulunan Aziz Akay (53), kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti.

        Akay'ı, av tüfeğiyle vurduğu öne sürülen şüpheli E.A, jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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