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        Manisa'da yaşlı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin komşusu gözaltına alındı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin komşusu T.K. gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:33
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        Manisa'da yaşlı kadının evinde ölü bulunmasına ilişkin komşusu gözaltına alındı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına ilişkin komşusu T.K. gözaltına alındı.

        Tevfikiye Mahallesi'nde bir apartman dairesinde yaşayan 84 yaşındaki Ulviye Eskici'den 2 gündür haber alamayan yakınları ve komşularının ihbarı üzerine dün polis gözetiminde çilingir yardımıyla evine girilen yaşlı kadın ölü halde bulunmuş, kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlanmıştı.

        Yapılan otopsinin ardından Eskici'nin cenazesi, bugün Kırkağaç Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.

        Polis ekipleri, olayla ilgisi olduğu düşünülen aynı apartmanda oturan T.K'yi gözaltına aldı.

        Şüphelinin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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