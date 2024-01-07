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        Kula Belediye Başkanı Tosun'un annesi son yolculuğuna uğurlandı

        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden annesi Naime Tosun'un cenazesi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:53 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:59
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        Kula Belediye Başkanı Tosun'un annesi son yolculuğuna uğurlandı
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        Kula Belediye Başkanı Hüseyin Tosun'un vefat eden annesi Naime Tosun'un cenazesi toprağa verildi.

        Evinde helallik alınmasının ardından Naime Tosun (90) için Süleyman Şah Camisinde ikindi namazında cenaze namazı kılındı.

        Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün, Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir, Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda ve Sarıgöl Belediye Başkanı Necati Selçuk'un da katıldığı törenin ardından Tosun'un cenazesi, Kula Asri Mezarlığında defnedildi.

        Törenin ardından Başkan Hüseyin Torun taziyeleri kabul etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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