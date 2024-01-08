Alaşehir'de fırtına kulübenin çatısını uçurdu
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına nedeniyle kulübenin çatısı uçtu.
Manisa'nın Alaşehir ilçesinde fırtına nedeniyle kulübenin çatısı uçtu.
Alaşehir-Sarıgöl kara yolu Çataltepe mevkisinde bulunan bir bekleme kulübesinin çatısı, etkili olan kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uçarak yola savruldu.
İhbar üzerine bölgeye yönlendirilen belediye ekiplerince çatı yoldan kaldırıldı.
Trafiğe kapanan yol, tekrar açılırken olayda yaralanan olmadı.
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