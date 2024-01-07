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        Manisa'da yaşlı komşusunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki Ulviye Eskici'yi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan komşusu Tolga K. (33) tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 18:33 Güncelleme: 07.01.2024 - 18:33
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        Manisa'da yaşlı komşusunu öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı
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        Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 84 yaşındaki Ulviye Eskici'yi öldürdüğü suçlamasıyla gözaltına alınan komşusu Tolga K. (33) tutuklandı.

        Ulviye Eskici'nin evinde ölü bulunmasına yönelik soruşturma kapsamında dün gözaltına alınan komşusu Tolga K, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği belirtilen Tolga K'nın tefeciye olan borçları nedeniyle bir süre önce yaşlı kadından para istediğini, reddetmesi üzerine evine girerek kadını öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

        Öte yandan Ulviye Eskici'nin evinden çalınan yaklaşık 100 bin liralık ziynet eşyasının da Soma ilçesindeki bir kuyumcuda bozdurulduğu belirlendi.

        - Olay

        Ulviye Eskici'den haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri, 6 Ocak'ta kadının yaşadığı Tevfikiye Mahallesi'ndeki apartman dairesine girmiş, ölü bulunan kadının kollarında ve boynunda kesici alet yaralarına rastlanmıştı.

        Polis ekipleri, aynı apartmanda oturan 33 yaşındaki Tolga K'yı gözaltına almıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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