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        Manisalı lokantacı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında

        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir lokantacı, hayırseverlerin katkısıyla başlattığı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 11:49 Güncelleme: 08.01.2024 - 11:49
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        Manisalı lokantacı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerinin yanında
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde bir lokantacı, hayırseverlerin katkısıyla başlattığı "Askıda yemek" uygulamasıyla ihtiyaç sahiplerine destek oluyor.

        Salihli Yeni Pazar Yeri'nde restoran işleten Mersin Üniversitesi Gastronomi Bölümü Mezunu Mustafa Karakaş, lokantasında menüyü 20 liraya sabitleyerek, müşterilerinden ihtiyaç sahipleri için de "Askıda yemek" uygulamasına bağış yapmasını istiyor.

        Lokantaya gelen müşterilerin pek çoğunun "Askıda yemek kumbarasına" bıraktığı bağışlarla da ihtiyaç sahiplerinin yemek ihtiyacı karşılanıyor.

        Karakaş, yaptığı açıklamada, yaklaşık 3 yıldır sürdürdükleri uygulamayla ihtiyaç sahiplerine yardımcı olmaya çalıştığını ifade etti.

        Uygulamanın yaygınlaşmasını istediğini dile getiren Karakaş, "Garibana, fakir fukaraya veya parası olmayan yolda kalan arkadaşlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. Veren elle alan el arasında köprü olmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

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