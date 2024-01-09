Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında

Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

4 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatta dün vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vincin devrilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını kaydettiği belirlendi.

Kayıtlarda bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vinç, geriye doğru devriliyor.

Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

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