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        Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında

        Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 11:14 Güncelleme: 09.01.2024 - 11:14
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        Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında
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        Manisa'nın Kula ilçesinde operatörün yaşamını yitirdiği kule vinci kazasını güvenlik kamerası kaydetti.

        4 Eylül Mahallesi'ndeki bir inşaatta dün vinç operatörü Mert Bayat'ın (20) kullandığı kule vincin devrilmesine ilişkin soruşturma sürüyor.

        Çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasının kaza anını kaydettiği belirlendi.

        Kayıtlarda bir süre kontrolsüz manevra yaptığı görülen vinç, geriye doğru devriliyor.

        Dün meydana gelen kazada ağır yaralanan Bayat, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkarılmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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