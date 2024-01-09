Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.01.2024 - 13:42 Güncelleme: 09.01.2024 - 13:42
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde tartıştığı aile hekimine saldırdığı öne sürülen şüpheli gözaltına alındı.

        Alınan bilgiye göre, Kuşlubahçe Mahallesi'ndeki 6 No'lu Aile Sağlığı Merkezine dün sabah saatlerinde gelen O.K, merkezdeki yoğunluğa tepki göstererek ayrıldı.

        Akşam saatlerine yeniden merkeze gelen O.K, bu kez aile hekimi Ahmet Aygün ile tartıştı.

        Kavgaya dönüşen tartışmada masadaki bilgisayar ekranını üzerine fırlatan şüpheliye Aygün, biber gazıyla müdahale etti.

        Sağlık çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekibi, O.K'yi gözaltına aldı.

        Madde bağımlısı olduğu öne sürülen şüphelinin emniyetteki işleminin sürdüğü öğrenildi.

        Öte yandan Manisa İl Sağlık Müdürü Erol Karaca, saldırıyı kınadı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Yılın ilk karı İstanbul'a düştü!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Galip Usta'ya telefon
        ABD'de otelde patlama!
        ABD'de otelde patlama!
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        "Sahaya ölmeye çıkmalıyız!"
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Kademeli emeklilik ne zaman çıkar?
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Mevsimler kaydı, 'Kangal'lar kışlıklarına bürünemedi
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        Fenomen Talu çiftinin ifadeleri ortaya çıktı!
        "Felsefesi gol yememek"
        "Felsefesi gol yememek"
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Uçaktan düşen telefon yolda sağlam halde bulundu
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Ebrar, Ruslar'a 'Erik Dalı' oynattı!
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Hakimin üzerine atlayan sanığa olağanüstü önlem
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Şakaya kızdı, Altın Küre'yi terk etti
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Dünkü sağanağın ardından barajlardan haber var!
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        Beşiktaş'ın Rize 11'i
        5 yıl sonra bir ilk
        5 yıl sonra bir ilk
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Meler'e yumruk atan Faruk Koca hakim karşısında!
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Yoğun bakıma yatış yüzde 100'e yaklaştı
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Halkbank'tan 'dava' açıklaması
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı
        Emzirme ve cenaze ödenekleri arttı

        Benzer Haberler

        Manisa potada Demir'le ilk Avrupa sınavında
        Manisa potada Demir'le ilk Avrupa sınavında
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek
        Manisa Büyükşehir Belediyespor, yarın Casademont Zaragoza'yı konuk edecek
        Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi
        Manisa'da ikinci kez yangın çıkan geri dönüşüm tesisi mühürlendi
        Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Manisa'da kule vincin devrilmesi güvenlik kamerasında
        Doktordan kendisine saldıran hastaya biber gazlı müdahale
        Doktordan kendisine saldıran hastaya biber gazlı müdahale
        Manisa FK'da Mary imzayı attı
        Manisa FK'da Mary imzayı attı