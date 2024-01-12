Salihli'de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu

Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

Alınan bilgiye göre, Adalı Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Akgün, akşam saatlerinde kayboldu.

Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

Ekipler, Akgün'ü ikametine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki boş bir binada buldu.

Akgün, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

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