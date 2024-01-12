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        Salihli'de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu

        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 09:30 Güncelleme: 12.01.2024 - 09:30
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        Salihli'de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu
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        Manisa'nın Salihli ilçesinde kaybolan 85 yaşındaki Alzheimer hastası Ayşe Akgün, jandarma ekipleri tarafından bulundu.

        Alınan bilgiye göre, Adalı Mahallesi'nde yaşayan 85 yaşındaki Ayşe Akgün, akşam saatlerinde kayboldu.

        Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine Salihli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri arama çalışması başlattı.

        Ekipler, Akgün'ü ikametine yaklaşık 500 metre uzaklıktaki boş bir binada buldu.

        Akgün, sağlık kontrolünün ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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