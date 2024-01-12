Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Salihli'de firari hükümlü yakalandı

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 14:07 Güncelleme: 12.01.2024 - 14:07
        ABONE OL
        ABONE OL
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından 37,5 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'yi, Eskicami Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.

        Hükümlü işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        7 sanık hakim karşısında! Yüzleşme zamanı!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Rade Krunic bugün geliyor!
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Fransa'nın konuştuğu atama
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Penaltı var mı yok mu?
        Penaltı var mı yok mu?
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!
        Oto yıkamada sucukları yıkamışlardı! İşte verilen ceza!

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        Manisa FK'dan defansa takviye
        Manisa FK'dan defansa takviye
        Salihli'de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu
        Salihli'de kaybolan 85 yaşındaki kadın bulundu