Salihli'de firari hükümlü yakalandı

Manisa'nın Salihli ilçesinde, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, nitelikli yağma ve hırsızlık suçlarından 37,5 yıl hapis cezası bulunan E.Ç'yi, Eskicami Mahallesi Fevzipaşa Caddesi'nde yakaladı.

Hükümlü işlemin ardından cezaevine sevk edildi.

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