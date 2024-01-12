Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilçe belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:09 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da toplu açılış törenine katıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'nın Turgutlu ilçesinde ilçe belediyesince düzenlenen toplu açılış törenine katıldı.

        Özgür Özel, Orta Park Meydanı'ndaki törende yaptığı konuşmada, grup başkanvekilliği döneminde temelleri atılan projeleri açmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

        Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın'ın ilçeye önemli eserler kazandırdığını kaydeden Özel, Akın'ın 31 Mart'taki yerel seçimlerde bir kez daha Turgutluluların teveccühüne talip olduğunu ifade etti.

        Özel, CHP'den Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Ferdi Zeyrek ile tüm ilçe belediye başkan adaylarına kefil olduğunu da vurguladı.

        Seçmenlerden 31 Mart'taki yerel seçimlerde iktidara "sarı kart göstermesini" isteyen Özel, "Yeter artık. 'Hizmete oy veriyorum, bundan sonra böyle devam edersen beni görmezsen sana oy vermiyorum, seni uyarıyorum.' demenin zamanıdır." dedi.

        Herkesi 14 Ocak'ta Ankara'da düzenlenecek "Anayasa Mitingi"ne davet eden Özel, konuşmasının ardından, çarşı, çok amaçlı salon, kültür merkezi, kadın sığınma evi, pazar yeri, cemevi ile spor kompleksinin açılışını yaptı.

        - Lütfü Savaş'ın aday gösterilmesine ilişkin açıklama

        CHP Turgutlu İlçe Başkanlığına geçen Özel, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının ilk seçimini kazanmak istediklerini, bunun kendilerine büyük bir moral üstünlüğü sağlayacağını ifade etti.

        Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın yeniden aday gösterilmesiyle ilgili soru üzerine Özel, geçen yılki depremlerde Hatay'ın büyük bir yıkım yaşadığına işaret ederek, şöyle konuştu:

        "Depremden sonra büyük öfke, büyük kırgınlık, devlete olan öfke ve kırgınlık ve yerel yönetimlere olan öfke ve kırgınlığın ne boyutta olacağı noktasında biz bu konuda bir ölçme, değerlendirme yapmadan adım atmayacağımızı söylemiştik. Biz Hatay'la ilgili, çoğu yerde tek bir anketle aday belirliyoruz, tam dört anket yaptık. Dört ankette memnuniyete baktık. İtiraz var mı diye baktık. Başka isimlerle baktık ama bütün anketlerin sonunda Hatay bizim gösterebileceğimiz en iyi aday noktasında Sayın Lütfü Savaş'ın ismi bir kez daha şekillendi."

        Özel, CHP Hatay İl Örgütünün de bu yönde görüş bildirdiğini aktardı.

        Anketlerde yalnızca CHP üyelerinin değil tüm Hataylıların görüşünü aldıklarını, CHP için de Hatay için de en doğru kararı verdiklerine inandığını vurgulayan Özel, "Bundan sonraki süreci takip edeceğiz. Hatay'da sadece büyükşehir belediye başkanı değil, alttaki belediyelerin de adaylarının en doğru şekilde ve bir an önce belirlenmesi lazım." ifadelerini kullandı.

        Özel ve beraberindekiler, Turgutlu Belediyesini de ziyaret etti.

        Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, ziyaretin anısına Özel'e bir biblo hediye etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Seçil Erzan: MASAK herkesin hesaplarını incelesin!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Fenerbahçe, Krunic transferini açıkladı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayımızı açıklayacağız
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        MHK'den VAR ve hakem değişiklikleri!
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        ABD ve İngiltere, Yemen'de Husi hedeflerini vurdu
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        Bursa'da otobüs terminalinde yangın paniği!
        "İçerideki kavga!"
        "İçerideki kavga!"
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        'Mansur başkan ile sıkıntım olmadı, asla olmaz'
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        Meslek eğitiminin lise eğitimindeki payı ne oldu?
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        "Elektronik ödemeleri takibe aldık"
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        İsrail'e 'soykırım davası'nda kritik gün
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Emekliye ilave zam hazırlığı
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Türk futbolunda yabancı sınırının tarihi
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        Yine, yeniden! Pandemi tedbirleri geri dönüyor
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Zorunlu trafik sigortasına yüzde 10 zam
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Karadeniz'de feci kaza! Türk mürettebat kayboldu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        Aylardır aranıyordu... Nihayet bulundu
        2023'ün en beğenileni
        2023'ün en beğenileni
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak
        Emekliye ilave zam gelecek hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak

        Benzer Haberler

        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Salihli'de firari hükümlü yakalandı
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Özgür Özel: Emeklilerin hepsi ne CHP'lidir ne İYİ Partilidir ne de bir siya...
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Somaspor, Cemil ve Yağızcan'ı renklerine bağladı
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek
        Manisa FK'ya Azerbaycanlı sağ bek
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu:
        CHP Genel Başkanı Özel, Manisa'da konuştu: