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        Manisa'da doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen iki kardeş öldü

        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:23 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:23
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        Manisa'da doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen iki kardeş öldü
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        Manisa'nın Yunusemre ilçesinde, doğal gazdan zehirlendikleri iddia edilen 2 kız kardeş hayatını kaybetti.

        Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki evlerinde kızlarını yerde hareketsiz yatarken gören anne Tayyibe L. (40), durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

        Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Ayşe (16) ve Leman Nur Yalçın'ın (22) hayatını kaybettiğini belirledi.

        Doğal gazdan zehirlendikleri öne sürülen Ayşe ve Leman Nur Yalçın'ın cesetleri, otopsi için Manisa Merkez Efendi Devlet Hastanesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

        Bu arada doğal gaz ekiplerinin, cihaz ile yaptıkları ölçümlerde mutfak kısmında yoğun gaz tespit edildiği öğrenildi.

        Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, ailenin evi 3 gün önce kiraladığı ifade edildi.

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