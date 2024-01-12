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        Manisa FK, Sertan Taşqın ve Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti

        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın ile Somaspor'dan stoper Muhammet Ensar Akgün'ü kadrosuna kattı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 20:22 Güncelleme: 12.01.2024 - 20:29
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        Manisa FK, Sertan Taşqın ve Muhammet Ensar Akgün'ü transfer etti
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        Trendyol 1. Lig ekiplerinden Manisa FK, Azerbaycanlı sağ bek Sertan Taşqın ile Somaspor'dan stoper Muhammet Ensar Akgün'ü kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Turan Tovuz takımında forma giyen 26 yaşındaki Taşqın ile 1,5 yıllık, 23 yaşındaki Ensar Akgün ile de 3,5 yıllık sözleşme imzalandı.

        Açıklamada görüşlerine yer verilen Taşqın, "Manisa Futbol Kulübü’nde olduğum için mutluyum. Burada güzel işlere imza atmak istiyorum. Bunun için çok çalışacağım." dedi.

        Sertan Taşqın'a başarı dileklerini ileten Futbol Şube Sorumlusu Erdem Özkan, "Sertan Taşqın, Azerbaycan Premier Lig’inin dikkat çeken oyuncularından biri. Azerbaycan Milli Takımı’nın da formasını terletmiş bir isim. Yeteneklerine güveniyoruz. Burada kendini geliştirerek iyi yerlere gelecektir. Hem kendisine hem de kulübümüze hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

        Ensar Akgün de Manisa FK forması giyeceği için heyecan duyduğunu dile getirerek, "Somaspor ile Manisa’da çok güzel işlere imza attık. Şimdi hedeflerim ve kariyerim açısından çok doğru bir yer olan Manisa Futbol Kulübü’ne geldim. Bunun için çok heyecanlıyım ve mutluyum. Çok çalışıp bir an önce siyah-beyazlı formayı giymek istiyorum." ifadelerini kullandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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