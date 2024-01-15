Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Manisa'da eski karısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti

        Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 16:53 Güncelleme: 15.01.2024 - 16:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Manisa'da eski karısının tüfekle vurduğu kişi hayatını kaybetti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Salihli ilçesinde boşandığı karısının av tüfeğiyle yaraladığı kişi, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

        Alınan bilgiye göre, yaklaşık 7 yıl önce boşanan İrfan Çimen (66) ile A.Y (62) telefonda tartıştı.

        Tartışma sonrası İrfan Çimen, eski eşinin oturduğu Seyrantepe Mahallesi Fatih Caddesi'ndeki eve gitti.

        Kapının önünde devam eden tartışma sırasında A.Y, evindeki av tüfeğiyle Çimen'e ateş etti.

        Ağır yaralanan Çimen, kaldırıldığı Salihli Devlet Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Gözaltına alınan A.Y'nin emniyetteki ifadesinde evli oldukları dönemde kendisini aldattığını öne sürdüğü Çimen ile kavga ettiklerini, korkutma amaçlı bir el ateş ettiğini söylediği öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Manisa FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Manisa FK, Trabzonspor maçı hazırlıklarına başladı
        Somaspor kayıpla başladı
        Somaspor kayıpla başladı
        Manisa FK Dalcı'yla nefes aldı
        Manisa FK Dalcı'yla nefes aldı
        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın
        Turgutluspor'da ilk transfer Alperen Aydın
        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Yunusemre'de bir kişi cami tuvaletinde ölü bulundu
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından
        Manisa FK - Kocaelispor maçının ardından