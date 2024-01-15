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        Manisa'da kuyumcuyu soymaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.01.2024 - 21:29 Güncelleme: 15.01.2024 - 21:29
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        Manisa'da kuyumcuyu soymaya çalışan 5 şüpheli tutuklandı
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        Manisa'nın Demirci ilçesinde bir kuyumcu dükkanını soyma girişiminde bulunan 5 kişi tutuklandı.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kuyumcu dükkanına 05.00'te gelen 5 şüpheli ellerindeki kesici aletlerle dükkanın kepengini açmaya çalıştı.

        Kent Bilgi Sistemini takip eden polis memurunun fark etmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.

        Kuyumcunun önünde 2 şüpheliyi yakalayan polisler olay yerinden kaçan 3 şüpheliyi de Tepe Tarla mevkisinde gözaltına aldı.

        Ekipler şüphelilerin kullandığı plakası siyah bantlarla kapatılan kiralık otomobilin içinde kesici aletler, levye ve muşta ele geçirdi.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen Alper A. (21), Uğur K. (19), Ozan G. (18), Ferdi K. (19) ve Metin K. (25) nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        İşyeri sahibi Şevket Küçükkaraca, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bu kötü niyetli 5 kişi polis ekiplerimiz sayesinde kepengi dahi açamadan yakalandı. Bu kadarına şükür. Polislerimize çok teşekkür ediyorum "dedi.

        Demirci Kaymakamı Adem Kaya da hırsızlık girişimini önleyerek hırsızları yakalayan polisleri teşekkür belgesi ile ödüllendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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