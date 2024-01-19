Selendi'de kitap fuarı açıldı

Manisa'nın Selendi ilçesinde 14 yayınevinin katılımıyla Selendi Kitap Fuarı açıldı.

Selendi Gençlik Merkezi'ndeki fuarın açılışına Kaymakam Halil İbrahim Okumuş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Ataşman, davetliler ve çok sayıda kitapsever katıldı.

Kaymakam Okumuş, yaptığı açıklamada, fuara gösterilen ilgiden memnuniyet duyduğunu belirtti.

Çok sayıda kitapsever de çocuklarıyla fuarı gezdi.

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