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        Uğur Mumcu, Akhisar'da anıldı

        Akhisar Belediyesi tarafından "Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi" düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 18:39 Güncelleme: 24.01.2024 - 18:39
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        Uğur Mumcu, Akhisar'da anıldı
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        Akhisar Belediyesi tarafından “Uğur Mumcu Anma Programı ve Fotoğraf Sergisi” düzenlendi.

        Uğur Mumcu’nun adının taşıyan kültür merkezinde düzenlenen törende, çocuk korosu sahne aldı.

        Şiir ve müzik dinletisinin ardından etkinliğe katılanlar, fotoğraf sergisini gezdi.

        Etkinliğe Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, CHP Akhisar İlçe Başkanı Hayriye Hacet, Akhisar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Hasan Ali Men ve vatandaş katıldı.

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