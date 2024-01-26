Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Turgutlu'da sis etkili oldu

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sis, trafiği olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:20 Güncelleme: 26.01.2024 - 13:28
        ABONE OL
        ABONE OL
        Turgutlu'da sis etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Turgutlu ilçesinde sis, trafiği olumsuz etkiledi.

        İlçe merkezi ve yüksek kesimlerde sabah saatlerinden itibaren yoğun sis etkili oldu.

        Sis nedeniyle görüş mesafesi, 10 metreye kadar düştü. Trafik ekipleri, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

        Hava sıcaklığının 6 santigrat derece ölçüldüğü ilçede, sisin aralıklarla devam etmesinin beklendiği öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Manisa FK, kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i transfer etti
        Manisa FK, kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i transfer etti
        Manisa potada Samsun virajında
        Manisa potada Samsun virajında
        Manisa FK evinde oynayacak
        Manisa FK evinde oynayacak
        Somaspor play-off aşkına
        Somaspor play-off aşkına
        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa FK, Erzurumspor FK maçı hazırlıklarını sürdürdü
        Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açıyor
        Manisa 19 Mayıs Stadı, Manisa FK-Erzurumspor FK maçıyla kapılarını açıyor