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        Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 101. yılı kutlandı

        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 13:50 Güncelleme: 26.01.2024 - 14:01
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        Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 101. yılı kutlandı
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        Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Manisa'nın Turgutlu ilçesine gelişinin 101'inci yılı, törenle kutlandı.

        İlçe garında başlayan törende Uşak-İzmir seferini yapan trenle getirilen Atatürk portresi ve Türk bayrağı, öğrenciler tarafından Turgutlu Kaymakam Vekili ve Ahmetli Kaymakamı Mehmet Akif Temur'a verildi.

        Turgutlu Garı'ndaki tören halk oyunları gösterisiyle tamamlandı.

        15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Alanı'ndaki törende ise Kaymakam Temur ve Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

        Törenlere protokol üyeleri, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti temsilcileri de katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
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