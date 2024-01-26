Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Manisa Haberleri

        Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı

        Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bölgeye yaban hayvanları için yem bıraktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 26.01.2024 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Demirci'de yaban hayvanları için doğaya yem bırakıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Manisa'nın Demirci ilçesinde belediye ekipleri, yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından bölgeye yaban hayvanları için yem bıraktı.

        Demirci'de sabah saatlerinde ilçe merkezinde başlayan kar yağışı yüksek kesimlerde de etkili oldu.

        Demirci Belediyesi veterinerlik ve zabıta müdürlüğü ekipleri de 1470 rakımlı Akçakertik, Başalan ve Büyük Yayla mevkilerine saman, yem, buğday ve et parçaları bıraktı.

        Demirci Belediye Başkanı Selami Selçuk, yaban hayvanlarının soğuk havada yiyecek bulmakta zorlandığını belirterek, "İlçemiz genelinde soğuk kış şartları devam ederken, doğada yiyecek bulmayan canlılarımıza da zaman zaman ormanlara yiyecek bırakmaya devam ediyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Manisa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Manisa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        İsrail soykırım suçundan yargılanacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Bakan Koca: İlk 6'lı çapraz karaciğer nakli Malatya'da yapıldı
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Ek zam kanunu Cumhurbaşkanlığına gönderildi
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Çay-tuz tartışmasına Rizeliler de katıldı!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Ölümlü kazada kanında uyuşturucu çıkan sürücü serbest!
        Tete'de sıcak gelişme!
        Tete'de sıcak gelişme!
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "İhracatta kurun önemli bir etkisi yok"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        "Babamın çocuğu olursa kendimi balkondan atarım"
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Galatasaray rekor bonservis istiyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Batıda başladı! AKOM: İstanbul'da kar bekleniyor!
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Toplam maliyet 475 milyon Euro'yu buluyor
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Türkiye'yi dehşete düşüren katil adliyede!
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Bakan Tekin velilere seslendi! Kaç saat okuyarak örnek oluyorsunuz?
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        Fenerbahçe için İstanbul'a geliyor
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        İTÜ bünyesinde deprem araştırma merkezi
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        Adli Tıp Kurumu raporu hazırlandı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor
        90 yaşında, 35 yıldır evine böyle ulaşıyor

        Benzer Haberler

        Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 101. yılı kutlandı
        Mustafa Kemal Atatürk'ün Turgutlu'ya gelişinin 101. yılı kutlandı
        Turgutlu'da sis etkili oldu
        Turgutlu'da sis etkili oldu
        Manisa FK, kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i transfer etti
        Manisa FK, kanat oyuncusu Mohamed Ofkir'i transfer etti
        Manisa potada Samsun virajında
        Manisa potada Samsun virajında
        Manisa FK evinde oynayacak
        Manisa FK evinde oynayacak
        Somaspor play-off aşkına
        Somaspor play-off aşkına